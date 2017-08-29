Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, считает Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Турция отдаляется от Евросоюза семимильными шагами и стремится переложить ответственность за это на сам Евросоюз, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Турция семимильными шагами отдаляется от Европы. Вопрос в том, нужно ли положить конец переговорам с Турцией. Это теоретический вопрос – на данный момент переговоры не идут", — сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

Он отметил, что Анкара хочет переложить ответственность за ухудшение отношений на Брюссель.

"Я подозреваю (президента Турции Тайипа) Эрдогана, с которым у меня всегда были дружеские отношения и с которым я поддерживаю хорошие отношения, в том, что он ждет от Европы заявления о прекращении переговоров, чтобы выставить ответственным ЕС, а не Турцию", — заявил председатель ЕК.

По его словам, ЕС должен вести себя таким образом, "чтобы турки поняли, что это они, система Эрдогана сделала невозможным вступление Турции в Евросоюз". "Ответственность полностью лежит на турецкой стороне", — сказал Юнкер.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.