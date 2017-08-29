Тегеран выполнит соглашение по атому, считает экс-посол Ирана в МАГАТЭ

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Иран продолжит соблюдать договоренности в рамках соглашения с международной "шестеркой", считает экс-посол Ирана в МАГАТЭ Али Асхар Солтаме (Ali Asghar Soltameh).
В то же время он посетовал на непредсказуемость действий США. "Мы не понимаем, кто наш контрагент там. Президент, конгрессмены? Мы только слышим все время обескураживающие заявления", — заметил дипломат, который был послом Ирана в МАГАТЭ в 1982-1987 и 2006-2013 годах.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.