Тегеран выполнит соглашение по атому, считает экс-посол Ирана в МАГАТЭ

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Иран продолжит соблюдать договоренности в рамках соглашения с международной "шестеркой", считает экс-посол Ирана в МАГАТЭ Али Асхар Солтаме (Ali Asghar Soltameh).

"Иран продолжит соблюдать договор, кто бы ни был его президентом, даже если президент поменяется. Потому что это договор, который поддержан иранским истеблишментом", — заявил Али Асхар Солтаме на 62-й Пагуошской конференции в Астане.

В то же время он посетовал на непредсказуемость действий США. "Мы не понимаем, кто наш контрагент там. Президент, конгрессмены? Мы только слышим все время обескураживающие заявления", — заметил дипломат, который был послом Ирана в МАГАТЭ в 1982-1987 и 2006-2013 годах.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.