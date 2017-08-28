Трамп поблагодарил Финляндию за вклад в борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку финскому народу в связи с террористической атакой в Турку и высокого оценил вклад Финляндии в общую борьбу против терроризма.

"Мы недавно пережили террористическую атаку в Турку. Мы стоим вместе с вами, чтобы противостоять угрозе терроризма. Мы должны вместе работать, чтобы разрушить убежища террористов, отрезать их финансирование, побороть их ущербную идеологию", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

"Мистер президент, американцы благодарны вам за поддержку в качестве союзника, чтобы побороть терроризм, ценю это. Финляндия делает важный вклад в усилия антитеррористической коалиции", — подчеркнул он.

В финском Турку 18 августа молодой человек напал с ножом на прохожих. Погибли две жительницы Финляндии 1951 и 1986 годов рождения: одна на месте, другая в больнице. Восемь человек, шесть женщин и двое мужчин в возрасте от 15 до 67 лет, были ранены, трое из них граждане Италии, Швеции и Великобритании. Пятеро покинули больницу на следующий день. Полиция сообщила, что нападение расследуется как теракт.