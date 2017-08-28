США представят план палестино-израильского урегулирования через 3-4 месяца

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Члены американской делегации в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявили, что США понадобится 3-4 месяца для предоставления плана палестино-израильского урегулирования, пишет газета Times of Israel.

"Американская делегация попросила (палестинское) руководство дать администрации США от трех до четырех месяцев отсрочки для представления плана", — заявил советник президента Палестины Набиль Шаат.

Кроме того, Шаат сообщил, что в ходе визита члены делегации "не представили никакой точки зрения в поддержку или против требований Палестины".

Делегация США во главе с советником президента США Джаредом Кушнером нанесла визит в Рамаллу в прошлый четверг.