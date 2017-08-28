Президент Египта примет участие в саммите БРИКС в Китае

КАИР, 28 авг — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 3 по 5 сентября в Китае.

Как сообщил в заявлении для СМИ официальный представитель канцелярии АРЕ, принять участие во встрече глав БРИКС египетского президента пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.

"Китай был заинтересован в приглашении Египта для участия в заседаниях группы БРИКС исходя из того, что он (Египет) входит в список стран с многообещающей экономикой", — отмечается в заявлении.

Помимо участия в саммите, президент Египта встретится с руководителями китайских компаний, принимающих участие в различных проектах на территории арабской республики. После окончания визита в Китай ас-Сиси направится с официальным визитом в соседний Вьетнам.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет в южнокитайском городе Сямэнь.