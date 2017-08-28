Порошенко: ОБСЕ должна наблюдать за перемирием в Донбассе круглосуточно

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Инспекторы СММ ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения в Донбассе круглосуточно, заявил президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник провел в Донецкой области совещание с военными по ситуации в регионе.

В середине августа в СММ ОБСЕ сообщили, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновляют первый круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня 24 часа семь дней в неделю", — передает слова Порошенко его пресс-служба.

По данным пресс-службы, во время поездки в понедельник в Донбасс президент сообщил о своем недавнем визите в Счастье и Станицу Луганскую в Луганской области, где он встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скоординировал там деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ в этих городах.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9.00 утра (время совпадает с мск — ред.) и в 18.00 уехали, а всю ночь обстреливают", — сказал Порошенко, его слова приводит пресс-служба.

Президент отметил, что им было предложено, чтобы круглосуточно семь дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня. "Именно Украина выдвинула инициативу по "школьному перемирию". С 25 августа объявить жесткое прекращения огня", — сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активным действиям украинской власти, Украине удастся достичь мира в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.