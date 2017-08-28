Эксперт прокомментировал возможность назначения Моргулова послом в Китае

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов является хорошей кандидатурой для назначения на пост российского посла в Китае, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Иветта Фролова.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что Моргулов может занять должность посла РФ в Китае, сменив на этом посту Андрея Денисова, который, вероятно, вернется в Москву в 2018 году. По данным издания, возможная замена Денисова на Моргулова связана с намерениями назначить нынешнего посла России в Китае на должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам. Моргулов курирует в МИД вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии, проблематику многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Моргулов — очень хорошая кандидатура, он давно уже на этом (замглавы МИД РФ – ред.) посту. Он как постоянный участник двусторонних событий и мероприятий показал себя как профессионал высокого класса", — сказала Фролова.

"Есть основания говорить, что он очень грамотный специалист в этой области. Замена равноценная, Моргулов не хуже по авторитету и по знанию", — подчеркнула она.

Фролова назвала замглавы МИД РФ мощным специалистом в области китаистики. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, Моргулов работает в системе МИД с 1991 года, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).