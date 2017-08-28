Эксперт прокомментировал возможность назначения Моргулова послом в Китае

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов является хорошей кандидатурой для назначения на пост российского посла в Китае, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Иветта Фролова.
"Моргулов — очень хорошая кандидатура, он давно уже на этом (замглавы МИД РФ – ред.) посту. Он как постоянный участник двусторонних событий и мероприятий показал себя как профессионал высокого класса", — сказала Фролова.
"Есть основания говорить, что он очень грамотный специалист в этой области. Замена равноценная, Моргулов не хуже по авторитету и по знанию", — подчеркнула она.
Фролова назвала замглавы МИД РФ мощным специалистом в области китаистики. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, Моргулов работает в системе МИД с 1991 года, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).