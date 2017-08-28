Глава ЕП предложил выделить Ливии средства на решение миграционного вопроса

РИМ, 28 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Европарламента Антонио Таяни предложил Евросоюзу выделить Ливии 6 миллиардов евро в целях решения острейшей миграционной проблемы, а также разработать долгосрочную стратегию европейских инвестиций в Африке на общую сумму 50-60 миллиардов евро.
Глава ЕП подчеркнул, что часть этих средств должна быть передана Нигеру и Чаду, чтобы перекрыть так называемый "ливийский коридор". "Президент Чада сказал мне, что в ближайшие месяцы ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в РФ) может направить в Европу как раз по этому маршруту своих боевиков, которых вербуют в Сахеле, для совершения терактов на нашем континенте. Поэтому срочно необходимы европейские инвестиции, способные закрыть этот маршрут и создать лагеря для принятия мигрантов в Чаде и Нигере под эгидой ООН. То же самое надо сделать в Ливии, как только ситуация там стабилизируется", — заявил Таяни.