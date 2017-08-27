СМИ рассказали подробности о столкновении американского эсминца с танкером

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международная морская организация (ИМО) под эгидой ООН предупреждала торговые суда об угрозе кибератак за несколько недель до столкновения эсминца США с танкером в Малаккском проливе, пишет газета Sunday Times.

Организация в июле издала свод рекомендаций для владельцев судов, который, в частности, отмечал наличие "текущих и намечающихся угроз" со стороны хакеров.

Как пишет издание, на картах с сайта по отслеживанию перемещения гражданских судов VesselFinder видно, что танкер внезапно сменил курс на подходе к порту перед столкновением с кораблем.

Командующий тихоокеанскими силами США адмирал Скотт Свифт заявил, что следов кибератаки на электронные системы эсминца следствие пока не нашло.

В понедельник американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Были обнаружены тела двух моряков, еще восемь числятся пропавшими без вести. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC не пострадал.