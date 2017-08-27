Иракские военные заявили об освобождении всех районов Талль-Афара

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Иракские военные освободили от террористической группировки ИГ* все районы в городе Талль-Афар, остался только северный пригород и несколько деревень, сообщил командующий операцией Абдель-Амир Яралла.
"Части девятой бронетанковой дивизии с бригадами ополчения освободили район Аскари, Ас-Сынаа Аш-Шималия, район Муарид, въезд в Талль-Афар и деревню Рахма, таким образом, произошло освобождение всех районов основной части города", — говорится в заявлении командующего Яраллы на сайте пресс-службы армии.
Он отметил, что военным осталось освободить только северный пригород Иядыя и деревни вокруг него. Туда уже продвигаются армейские подразделения.
Талль-Афар был последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака и Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России