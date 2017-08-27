Иракские военные заявили об освобождении всех районов Талль-Афара

Бои за Талль-Афар в Ираке. 23 августа 2017

Бои за Талль-Афар в Ираке. 23 августа 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Иракские военные освободили от террористической группировки ИГ* все районы в городе Талль-Афар, остался только северный пригород и несколько деревень, сообщил командующий операцией Абдель-Амир Яралла.

Операция ведется с 20 августа. В субботу бригадный генерал Наджем аль-Джабири сообщил РИА Новости, что город освобожден за исключением района Аскари на окраине и ведется зачистка.

"Части девятой бронетанковой дивизии с бригадами ополчения освободили район Аскари, Ас-Сынаа Аш-Шималия, район Муарид, въезд в Талль-Афар и деревню Рахма, таким образом, произошло освобождение всех районов основной части города", — говорится в заявлении командующего Яраллы на сайте пресс-службы армии.

Он отметил, что военным осталось освободить только северный пригород Иядыя и деревни вокруг него. Туда уже продвигаются армейские подразделения.

Талль-Афар был последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России