Финская полиция освободила задержанного по делу о теракте в Турку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финская полиция сообщила об освобождении одного из задержанных в связи с расследованием теракта в Турку.

В прошлую пятницу в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм". Ранее сообщалось, что в среду полиция допросила двух человек, после чего один из них был отпущен, а второй арестован.

"Полиция освободила мужчину, который был задержан 23 августа в связи с нападением с ножом в Турку. Он более не является подозреваемым", — сообщила полиция в официальном аккаунте Twitter.

Как отмечает телерадиокомпания Yle, на данный момент еще четыре человека остаются под стражей.