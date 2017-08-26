В Техасе сообщили о первых пострадавших из-за урагана "Харви"

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минимум 10 человек пострадали в американском городе Рокпорт (штат Техас) из-за мощного урагана "Харви", сообщает ABC.

JUST IN: At least 10 people being treated for injuries in Rockport, Texas; multiple buildings damaged, city manager tells @ABC. #Harvey pic.twitter.com/7TBhiZck0M — ABC News (@ABC) 26 августа 2017 г.

​К приходу мощнейшего со времен "Катрины" урагана "Харви", который формировался и набирал силу в Мексиканскому заливе, власти США готовились несколько дней.

Жителей районов, которые могли оказаться в эпицентре стихии, эвакуировали, для остальных провели инструктаж техники безопасности.

Президент Трамп через Twitter несколько раз просил граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.

Стихия обрушилась на прибрежные районы Техаса в ночь на 26 августа. В центре урагана порывы ветра достигают 215 километров в час. В районе объявлен режим стихийного бедствия.