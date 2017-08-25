Пенс отменил поездку по стране, чтобы следить за ураганом

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс отменил поездку по стране, чтобы следить за наступающим на Техас ураганом "Харви", сообщил в Twitter пресс-секретарь Пенса Марк Лоттер.

"Вице-президент из-за урагана "Харви" останется на этих выходных в DC (Вашингтоне), координируясь с президентом Трампом в Кэмп-Дэвиде и отслеживая шторм и реагирование на него", — заявил Лоттер.

Ураган "Харви" усилился до опасной третьей категории по пятибалльной шкале, заявил Центр США по предупреждению ураганов (NHC). Сейчас он находится в 120 километрах к юго-востоку от города Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. В этом городе уже отмечены порывы ветра до 91 километра в час. Ураган постепенно приближается к городу со скоростью около 17 километров в час.