Глава МИД Венесуэлы: США добиваются гуманитарного кризиса в стране

ООН, 25 авг — РИА Новости. США, возможно, добиваются гуманитарного кризиса в Венесуэле введением новых санкций, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Может быть, США пытаются привести к гуманитарному кризису в нашей стране. Чего они хотят? Чтобы народ Венесуэлы голодал? Мы действительно не понимаем", — сказал Арреаса журналистам в ООН, комментируя новые санкции США.

США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещаются сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.