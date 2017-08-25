Иран опроверг обвинения Манамы в связях с террористами в Бахрейне

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МИД Ирана опроверг заявления властей Бахрейна о причастности Тегерана к деятельности террористов на территории страны, передает агентство IRNA.

"Иран никогда не предпринимал попыток дестабилизировать страну-соседа и никогда не провоцировал насилие в какой-либо стране, в том числе в Бахрейне", — заявил представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

В четверг МВД Бахрейна заявило о раскрытии преступной ячейки, которая стояла за терактами и нападениями в королевстве, в том числе на сотрудников правоохранительных органов. Ведомство отметило, что злоумышленниками руководил сбежавший в Иран лидер военнизированной группировки "Сарая аль-Аштар" Хусейн Али Дауд, который, по мнению Манамы, имеет тесные контакты с Революционной гвардией Ирана.