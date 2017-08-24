В 30 округах Техаса ввели режим стихийного бедствия из-за циклона "Харви"

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор Техаса Грег Эббот в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате в связи с приближением тропического циклона "Харви", сообщила пресс-служба чиновника.
Как отмечается, указ губернатора позволяет "сделать доступными все ресурсы штата для подготовки (к стихии) и для проведения поисковых и восстановительных работ".
Объявление режима стихийного бедствия позволит Техасу быстро реализовать все ресурсы для подготовки к последствиям стихии, сказал губернатор.
По данным синоптиков, циклон "Харви" сейчас находится в Мексиканском заливе в 740 километрах юго-восточнее техасского города Мэнсфилд. Он приближается к суше со скоростью четыре километра в час. Как ожидается, в пятницу он может достичь силы урагана.