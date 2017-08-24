В 30 округах Техаса ввели режим стихийного бедствия из-за циклона "Харви"

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор Техаса Грег Эббот в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате в связи с приближением тропического циклона "Харви", сообщила пресс-служба чиновника.

"Прогнозы Национальной службы погоды и Национального центра по слежению за ураганами показывают, что этот циклон усилится в ближайшие дни и станет причиной серьезных наводнений", — говорится в сообщении. Там также отмечается, что ожидаются "разрушительные ветры".

Как отмечается, указ губернатора позволяет "сделать доступными все ресурсы штата для подготовки (к стихии) и для проведения поисковых и восстановительных работ".

"Техасцы считают необходимым действовать и всегда готовятся к режиму ЧП", — отметил Эббот, заявление которого размещено на сайте администрации штата. Он заверил, что власти предпринимают все необходимые меры до того, как "Харви" достигнет побережья.

Объявление режима стихийного бедствия позволит Техасу быстро реализовать все ресурсы для подготовки к последствиям стихии, сказал губернатор.

По данным синоптиков, циклон "Харви" сейчас находится в Мексиканском заливе в 740 километрах юго-восточнее техасского города Мэнсфилд. Он приближается к суше со скоростью четыре километра в час. Как ожидается, в пятницу он может достичь силы урагана.