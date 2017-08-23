Евросоюз в октябре разработает новые правила найма иностранных работников

ВЕНА, 23 авг — РИА Новости. Власти Австрии, Франции, Чехии и Словакии намерены до октября текущего года разработать изменения в систему трудоустройства наемных работников из других стран Евросоюза, заявил канцлер Австрии Кристиан Керн в среду по итогам саммита ‎глав правительств этих стран в Зальцбурге.

По его словам, все остальные участники встречи — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Чешской республики Богуслав Соботка и премьер-министр Словакии Роберт Фико — поддержали это решение и намерены представить свое видение новой системы к заседанию Европейского совета в середине осени.

"Принципиальный вопрос в том, чтобы имела место европейская солидарность, чтобы все придерживались одних и тех же правил игры. И для нас это имеет решающее значение для того, чтобы укрепить доверие в общем европейском проекте", — отметил Керн.

В свою очередь Макрон добавил, что не считает справедливым, что свобода передвижения для наемных работников обусловлена не квалификацией, а уровнем зарплаты. "Мы, разумеется, за то, чтобы сделать все для прогресса в тех странах, где экономическая ситуация хуже, чем у нас… Но мы против социального и налогового демпинга", — сказал он, добавив, что заинтересованные стороны попытаются достичь компромисса в этих вопросах до будущего октября.