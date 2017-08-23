Мэр канадского города запретил закрасить свастику на историческом памятнике

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мэр канадского муниципалитета Пуант-Де-Каскад Жиль Сантерр запретил активисту закрасить свастику на монументе, чтобы сохранить историческую память, сообщает телеканал CBC.

Кори Флейшер — основатель движения Erasing Hate ("Стирая ненависть") — прославился поездками по Монреалю и его окрестностям, в ходе которых он уничтожает граффити, провоцирующие ненависть и вражду на различной почве. Активиста пригласили в Пуант-Де-Каскад, чтобы тот закрасил изображение свастики на старинном якоре, установленном в центре городского парка. Однако по приезду его встретили сотрудники полиции, которых направил градоначальник.

Якорь с торгового судна, затонувшего у берегов Канады незадолго до Второй мировой войны, был поднят на поверхность и установлен в парке 25 лет назад. По мнению мэра Сантерра, объект представляет собой часть исторического прошлого города и должен оставаться неизменным.

"Город Пуант-Де-Каскад не поддерживает нацизм. Нашему городу присущ прекрасный дух общественности и семейственности, город проводит мероприятия, которые собирают людей вместе", — заявил Сантерр.

Тем не менее, городские власти предложили снабдить памятник более подробным описанием, чтобы избежать недоразумений в дальнейшем.

Активист Флейшер настаивает, что свастике не место на улицах, а сохранять исторические объекты с ее изображениями уместно лишь в музеях.