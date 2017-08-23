Контактная группа по Донбассу завершила переговоры в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (330)

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Очередной раунд переговоров контактной группы по Донбассу завершился в Минске, следующая встреча состоится 6 сентября, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча состоится шестого сентября", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.