В ДНР заявили, что Киев вновь затягивает обмен пленными

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Представители Киева затягивают обмен пленными, пытаясь делить списки лиц, попадающих под обмен, на подгруппы, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина.

"Украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена пленными. Дискуссия в подгруппе по гуманитарным вопросам продолжает вращаться вокруг вопроса, что же означает "всех на всех". Для нас вполне понятно, что все означает все, а вот украинская сторона продолжает деление списков на обмен на отдельные подгруппы и категории", — написала Талакина на своей странице в Facebook

Она назвала неприемлемыми "попытки извращенной трактовки пункта шесть Комплекса мер", который предусматривает освобождение и обмен по принципу "всех на всех".

"Данное политическое решение принято контактной группой, подписано и главами республик, и украинским президентом, поддержано "нормандским форматом". Других решений, на наш взгляд, быть просто не может", — добавила Талакина.