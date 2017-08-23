В ДНР заявили, что Киев вновь затягивает обмен пленными

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Представители Киева затягивают обмен пленными, пытаясь делить списки лиц, попадающих под обмен, на подгруппы, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина.
Она назвала неприемлемыми "попытки извращенной трактовки пункта шесть Комплекса мер", который предусматривает освобождение и обмен по принципу "всех на всех".
"Данное политическое решение принято контактной группой, подписано и главами республик, и украинским президентом, поддержано "нормандским форматом". Других решений, на наш взгляд, быть просто не может", — добавила Талакина.