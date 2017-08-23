Украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенной "Минском-2" техники

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Украинские силовики стягивают к линии соприкосновения в Донбассе запрещенную минскими соглашениями технику и вооружение и используют их для обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Мы по-прежнему отмечаем нахождение запрещенного вооружения и военной техники ВСУ вблизи линии соприкосновения… Данная техника сейчас используется подразделениями 10 бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток", — заявил Марочко.

По его словам, речь идет о зафиксированном ополченцами ЛНР в районе подконтрольной украинским силовикам Новозвановки БМП-1. По словам Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции остается напряженной.

Представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что ополченцы на обстрелы не отвечают.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.