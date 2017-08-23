Представители ЛНР планируют обсудить в Минске очередное перемирие

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Очередное перемирие и особый статус Донбасса планируют обсудить представители самопровозглашенной Луганской народной республики в среду на переговорах в Минске, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

"Паритетность в выполнении пунктов по обеспечению безопасности и этапов политического урегулирования обеспечит продвижение в выполнении минских соглашений. За подписанием соглашения о "школьном перемирии" должно следовать согласование Киевом и Донбассом Формулы Штайнмайера и внесение изменений в закон "Об особом статусе", определяющих четкий механизм его вступления в силу и момент перехода особого статуса из временного в постоянный", — сообщил Мирошник.

Представитель ЛНР уточнил, что данные темы запланированы к обсуждению в рабочих и контактной группах на минских переговорах, очередной тур которых запланирован на 23 августа.

"Без выполнения политических шагов полного урегулирования конфликта на Донбассе добиться не получится. Нужно чёткое закрепление политического статуса жителей республик Донбасса, статуса избранных ими властей, амнистии и механизмов экономических, политических и социальных взаимоотношений между Киевом и Донбассом", — сказал Мирошник.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент, по его мнению, представители Киева боятся произносить словосочетание "особый статус" и стремятся уйти от обсуждения и согласования вопросов политического пакета.

Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, однако оговоренный срок "режима тишины" истекает уже 31 августа. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик ранее положительно оценил эффект от "хлебного перемирия", отметив снижение в целом количества обстрелов и фиксацию нарушений режима прекращения огня в основном лишь в нескольких "горячих точках".

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