В городе Финикс, где выступает Трамп, проходят мирные акции протеста

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Мирные протесты проходят в городе Финиксе, штат Аризона, где выступает президент США Дональд Трамп, сообщили журналисты президентского пула.

По их данным, небольшое количество демонстрантов выстроились вдоль улиц с плакатами вроде "Увольте Трампа!" и "Жаль!" (последнее слово часто употребляет Трамп в Twitter).

По данным телеканала CNN, около десятка протестующих пришли с огнестрельным оружием, которое разрешается открыто носить в Аризоне. Тем не менее обстановка остается спокойной, порядок охраняют сотни полицейских.

Сам Трамп пренебрежительно отозвался о протестующих.

"Для вас информация от Секретной службы: не так уж много народу там снаружи протестуют", — сказал Трамп сторонникам.

Речь президента прервал протестующий в зале. Трамп закатил глаза и дождался, пока не восстановится порядок. "Не обращайте внимания — это лишь один голос, и не особо громкий", — сказал Трамп сторонникам. Затем он стал "троллить" протестующих на улицах, которых, по его словам, оказалось мало из-за жары в Аризоне.

"Я должен сказать, что сейчас жарко. А они в шлемах, масках, с дубинками и тому подобное. Антифа!" — заметил Трамп.