В городе Финикс, где выступает Трамп, проходят мирные акции протеста

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Мирные протесты проходят в городе Финиксе, штат Аризона, где выступает президент США Дональд Трамп, сообщили журналисты президентского пула.
По данным телеканала CNN, около десятка протестующих пришли с огнестрельным оружием, которое разрешается открыто носить в Аризоне. Тем не менее обстановка остается спокойной, порядок охраняют сотни полицейских.
Сам Трамп пренебрежительно отозвался о протестующих.
Речь президента прервал протестующий в зале. Трамп закатил глаза и дождался, пока не восстановится порядок. "Не обращайте внимания — это лишь один голос, и не особо громкий", — сказал Трамп сторонникам. Затем он стал "троллить" протестующих на улицах, которых, по его словам, оказалось мало из-за жары в Аризоне.
"Я должен сказать, что сейчас жарко. А они в шлемах, масках, с дубинками и тому подобное. Антифа!" — заметил Трамп.
Thousands of protesters descend on Phoenix ahead of President Trump's rally https://t.co/kuW0r71NIz pic.twitter.com/Kob1LCd3LK— Mohammad Usman Anwar (@UsmanAnwar78) 23 августа 2017 г.