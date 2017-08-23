Минюст США отказался от запроса данных о посетителях антитрамповского сайта

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось от требования предоставить ему данные о посетителях сайта, который использовался для организации протестов против президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Examiner.

Ранее сообщалось, что минюст запросил у интернет-провайдера Dreamhost информацию о посетителях сайта disruptj20. По данным Dreamhost, провайдер работал с минюстом на протяжении нескольких месяцев по запросу ведомства. Таким образом, провайдер должен был передать американскому правительству 1,3 миллиона IP-адресов посетителей сайта, контактную информацию, адреса электронной почты и фотографии тысяч пользователей.

"Правительство не заинтересовано в документах, касающихся 1,3 миллиона IP-адресов, которые упоминаются в многочисленных пресс-релизах Dreamhost", — говорится в заявлении прокурора Чэннинга Филиппса.

Как пишет газета Hill, согласно заявлению, основное внимание министерства юстиции США сосредоточено на информации, которая может представлять собой доказательства, связанные с беспорядками.