ВВС США могут активизировать операции в Афганистане после заявлений Трампа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВВС США могут активизировать удары в Афганистане и расширить тренировку афганских ВВС в связи с решением президента Дональда Трампа продолжить кампанию в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфейна.
"На самом деле еще слишком рано говорить, что это будет значить с точки зрения увеличений и сокращений", — заявил он. Голдфейн также признал, что ВВС изучают возможность увеличения воздушных операций, в том числе для поддержки сухопутных сил. То же самое касается профессиональной подготовки афганских пилотов. Генерал отметил, что афганские военные добились успехов благодаря обучению и поставкам оборудования США, но добавил, что еще "предстоит долгий путь".
Уилсон отметила, что замечания Трампа представляют собой "стратегическую коррекцию" в военных действиях, а также значительную перемену в политике в отношении Пакистана. Голдфейн заявил, что он не в курсе о каких-либо изменениях в военных связях между США и Пакистаном.