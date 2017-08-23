ВВС США могут активизировать операции в Афганистане после заявлений Трампа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВВС США могут активизировать удары в Афганистане и расширить тренировку афганских ВВС в связи с решением президента Дональда Трампа продолжить кампанию в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфейна.

Голдфейн заявил, что пока что изучает вопрос, поскольку высшее руководство армии США только начало процесс практической реализации стратегии Трампа. На вопрос о том, планируют ли ВВС направить в Афганистан большее число ресурсов, он ответил, что это "возможно".

"На самом деле еще слишком рано говорить, что это будет значить с точки зрения увеличений и сокращений", — заявил он. Голдфейн также признал, что ВВС изучают возможность увеличения воздушных операций, в том числе для поддержки сухопутных сил. То же самое касается профессиональной подготовки афганских пилотов. Генерал отметил, что афганские военные добились успехов благодаря обучению и поставкам оборудования США, но добавил, что еще "предстоит долгий путь".

"Очевидно, объединенный комитет начальников штабов проработает свои планы и сделает предложения, но я думаю, что руководство от президента вчера было достаточно четким, и мы планируем перейти в наступление и уничтожить эти террористические сети", — заявила министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.

Уилсон отметила, что замечания Трампа представляют собой "стратегическую коррекцию" в военных действиях, а также значительную перемену в политике в отношении Пакистана. Голдфейн заявил, что он не в курсе о каких-либо изменениях в военных связях между США и Пакистаном.

В понедельник президент США Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого выводы войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.