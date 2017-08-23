Залечить до смерти: как в Афганистане борются с психическими расстройствами

Больной прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада. Архивное фото

Больной прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада. Архивное фото

В святилище Миа Али Баба, расположенном в афганской деревне Самар Хель, уже более трех с половиной веков практикуют нетрадиционные методы лечения от "психических расстройств". Курс включает в себя 40 дней на цепи в камере без окон, в течение которых "пациенту" не дают ничего, кроме хлеба и воды.

Люди попадают сюда по разным причинам: кто-то — из-за ссоры с родителями, кто-то — из-за того, что дипломированный психолог назвал бы депрессией, кто-то — просто потому, что соседи считают его сумасшедшим. Но служители святилища уверены, что все, кого сюда привозят, одержимы демонами, злыми духами и джиннами.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

"Пациентов" содержат в тесных камерах с низкими потолками без какой-либо мебели. Всех их приковывают к стенам цепями, которые ограничивают возможность двигаться даже в этом помещении. Никакой мебели нет, а справлять нужду приходится прямо на пол. Обитателям запрещено разговаривать с кем бы то ни было.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к постели в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к постели в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

Мыть можно только лицо, руки и ноги — все, что необходимо для малого омовения перед намазом. Ни о каком душе или использовании шампуня не может быть и речи.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

Самых везучих отсюда забирают через 40 дней — конечно, в том случае, если скудная диета не добьет их раньше. Перед тем, как они покинут святилище, им дают отвар из головы барана, принятие которого символизирует очищение.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

Везет далеко не всем: если улучшений не наблюдается, или за "пациентом" не торопятся приехать родственники, он может провести здесь даже шесть-восемь месяцев. Теоретически — даже больше, но на хлебе и воде мало кто может столько протянуть. Умерших хоронят во дворе святилища.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

За святилищем приглядывают потомки его основателя. Миа Али Баба родился в 1625 году, и метод лечения, который он изобрел, передавался из поколения в поколение. Здесь его почитают как святого, приверженного взглядам суфийской школы Чишти — мистического течения в исламе.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Мужчина прикован к стене в святыне Миа Али-Баба в деревне Самар-Хель на окраине Джелалабада

Всего в Афганистане, по данным Всемирной организации здравоохранения, в психологической помощи нуждаются более 2,2 миллиона человек, но уровень медицины здесь остается крайне низким. Никто не знает, когда в отдаленных деревнях, таких как Самар Хель, появятся современные больницы и квалифицированные врачи.