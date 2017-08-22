Красный Крест: "роботы-убийцы" должны быть под контролем

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Участники конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия (CCW) должны определить тип и степень человеческого контроля над автономными видами вооружений, заявил РИА Новости пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК).

В понедельник более 100 экспертов в области робототехники и технологий искусственного интеллекта, включая главу компаний Tesla Motors и SpaceX Илона Маска, направили в ООН письмо с призывом безотлагательно заняться решением проблемы автономных систем летального оружия, также известных как "роботы-убийцы", и запретить их на международном уровне.

"Главной задачей стран, входящих в группу правительственных экспертов по CCW, теперь является уточнение типа и минимально требуемой доли человеческого контроля в соответствии с международным правом, а также нормами этики", — сообщил представитель МККК. Он отметил, что вопрос должен быть "решен срочно".

Конвенция о конкретных видах обычного оружия была заключена в Женеве 10 октября 1980 года и вступила в силу в декабре 1983 года. Конвенция стремится запретить или ограничить применение конкретных видов обычного оружия, которые считаются наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.