Президент Киргизии подписал указ об отставке премьера Жээнбекова

БИШКЕК, 22 авг – РИА Новости. Президент Киргизии в понедельник подписал указ об отставке премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентской гонке, сообщает во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

Ранее в понедельник ЦИК Киргизии выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки. Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера — лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев и лидер парламентской партии "Республика" Омурбек Бабанов. Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку. Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства.

"Согласно указу, в связи с поданным Жээнбековым Сооронбаем Шариповичем заявлением и в соответствии со статьями 19 и 20, частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики" постановляется… освободить Жээнбекова Сооронбая Шариповича от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному им заявлению", — сообщает пресс-служба.

Остальные члены правительство остаются временно исполнять обязанности до избрания парламентом нового премьера, который сформирует новый состав кабмина.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября в связи с окончанием срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева. Согласно конституции страны, президент избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Выдвижение кандидатов было закончено 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК страны о желании принять участие в гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии по формированию правительства может быть назначена уже на 25 августа, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.