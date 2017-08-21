В Бельгии из магазинов изымают несколько видов печенья

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бельгийский производитель кондитерских изделий Lotus Bakeries отзывает несколько типов продукции из бельгийских магазинов из-за подозрений, что в них содержится инсектицид фипронил, используемый как средство от вшей для кур, сообщает телеканал VTM со ссылкой на предприятия торговли.

Ранее в Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС. Кроме того, фипронил был обнаружен в яичной продукции Испании, Венгрии, а также в хлебобулочной продукции во Франции.

Отмечается, что продукция Lotus Bakeries вошла в список Министерства сельского хозяйства Франции, где перечислены товары со следами фипронила. Она была отозвана из магазинов страны.

По данным издания, решение отозвать продукцию в Бельгии принято компанией самостоятельно как превентивная мера, без предписания бельгийского федерального агентства по продовольственной безопасности Afsca. Отмечается, что изъятая продукция пройдет тестирование на выявление инсектицида.

Возможный уровень содержания вещества в печенье не представляет угрозы для потребителей, отмечает издание. Однако, по мнению экспертов, частое потребление яиц, содержащих такой инсектицид, опасно для здоровья.