В Бельгии из магазинов изымают несколько видов печенья

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бельгийский производитель кондитерских изделий Lotus Bakeries отзывает несколько типов продукции из бельгийских магазинов из-за подозрений, что в них содержится инсектицид фипронил, используемый как средство от вшей для кур, сообщает телеканал VTM со ссылкой на предприятия торговли.
Отмечается, что продукция Lotus Bakeries вошла в список Министерства сельского хозяйства Франции, где перечислены товары со следами фипронила. Она была отозвана из магазинов страны.
По данным издания, решение отозвать продукцию в Бельгии принято компанией самостоятельно как превентивная мера, без предписания бельгийского федерального агентства по продовольственной безопасности Afsca. Отмечается, что изъятая продукция пройдет тестирование на выявление инсектицида.
Возможный уровень содержания вещества в печенье не представляет угрозы для потребителей, отмечает издание. Однако, по мнению экспертов, частое потребление яиц, содержащих такой инсектицид, опасно для здоровья.