Киев предоставил Януковичу нового государственного адвоката

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинский адвокат Максим Герасько сообщил РИА Новости, что Киевский центр предоставления правовой помощи назначил его защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
"Меня назначили его адвокатом. С ним еще не связывался, но хотелось бы. Это было бы правильно с точки зрения стандартов предоставления правовой помощи. Для формирования позиции защиты необходимо связаться с подзащитным", — заявил Герасько.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.