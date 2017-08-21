Киев предоставил Януковичу нового государственного адвоката

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинский адвокат Максим Герасько сообщил РИА Новости, что Киевский центр предоставления правовой помощи назначил его защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.

Ранее частный адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента, заявил о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам Януковича, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечека. Позднее он отказался от защиты Януковича из-за "особой сложности дела".

"Меня назначили его адвокатом. С ним еще не связывался, но хотелось бы. Это было бы правильно с точки зрения стандартов предоставления правовой помощи. Для формирования позиции защиты необходимо связаться с подзащитным", — заявил Герасько.

По словам адвоката, он уже связывался с предыдущим защитником Мешечеком, который рассказал ему, что в деле слабая доказательная база. Также Герасько заявил, что еще не начал знакомиться с материалами уголовного дела, однако вскоре намерен сделать это.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.