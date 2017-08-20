В Рио-де-Жанейро около 200 человек вышли на демонстрацию против насилия

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Порядка 200 человек в бразильском Рио-де-Жанейро приняли участие в демонстрации против насилия в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, демонстрация прошла в воскресенье, в частности на улицах фавелы Жакарезиньо. Как сообщает агентство, за последние десять дней в результате столкновений полиции и наркоторговцев в Жакарезиньо погибли семь человек.

"Мы живем в страхе, люди боятся выходить из дома, потому что они знают, что они могут быть застрелены шальными пулями", — сказала одна из участниц демонстрации.

Криминогенная обстановка в Бразилии считается неблагоприятной, нередки перестрелки, причем как между преступными группами и полицейскими, так при внутренних разборках.

Ранее сообщалось, что количество убийств в Рио-де-Жанейро с его сотнями фавел за первые пять месяцев 2017 года увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составило 2,329 человек. А количество застреленных полицейскими возросло почти на 50% — 480 человек.