Афганские силовики за сутки ликвидировали более ста боевиков по всей стране

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Афганские силовики за сутки ликвидировали 115 боевиков, еще 105 получили ранения, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны.

"Силы обороны и безопасности Афганистана провели 20 операций по зачистке, 22 спецоперации и два ночных рейда в 13 из 34 провинций страны за последние сутки. В результате были ликвидированы 115 боевиков, 105 ранены и еще трое арестованы", — цитирует агентство заявление Министерства обороны.

Сообщается, что афганские силовики также уничтожили три транспортных средства, 16 мотоциклов и пять бункеров, а также конфисковали оружие и боеприпасы. О потерях среди военных не сообщается.

Как отмечается, ранее, в субботу, боевики подорвали одну башню линии электропередачи в северной провинции Кундуз, которая обеспечивает импорт электроэнергии в Афганистан из Таджикистана.