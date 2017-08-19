В Австрии сильная буря обрушилась на пивной тент, два человека погибли

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще 40 получили ранения на севере Австрии в результате сильной бури, которая обрушилась на пивной тент во время местного фестиваля, сообщает агентство Рейтер.

По данным местных СМИ, во время бури под тентом находилось около 700 человек. Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к северо-востоку от Зальцбурга.

По данным местных СМИ, погибли мужчина и женщина в возрасте около 20 лет. Ранения десяти пострадавших оцениваются как серьезные.

На место происшествия выехали около 150 спасателей.