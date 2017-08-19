Комитет по искусству в США попросил об отставке из-за несогласия с Трампом

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Члены президентского комитета по культуре и образованию практически в полном составе вышли из него из-за несогласия с риторикой президента США Дональда Трампа, а также предложили ему самому уйти в отставку.
"Ваши ценности – не американские ценности. Мы должны делать лучше, мы должны быть лучше. Если вы не понимаете этого, мы просим вас покинуть свой пост", — заявляют авторы письма. Под ним поставили подписи шестнадцать из семнадцати членов совета, в том числе актер Кэл Пенн, художник Чак Клоуз, архитектор Том Мейн.
В письме, первые буквы четырех абзацев которого составляют слово RESIST (противостоять, не поддаваться — лозунг движения против Трампа), авторы указывают на непринятие позиции президента по поводу недавних столкновений ультраправых и левых активистов в Шарлоттсвилле, атаки на СМИ, выход из Парижского соглашения по климату, сокращение финансирования культурных и образовательных программ, ограничение на въезд граждан ряда преимущественно мусульманских стран, решение президента о запрете людям, поменявшим пол, служить в американской армии, а также недавние угрозы в адрес КНДР.