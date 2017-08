Комитет по искусству в США попросил об отставке из-за несогласия с Трампом

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Члены президентского комитета по культуре и образованию практически в полном составе вышли из него из-за несогласия с риторикой президента США Дональда Трампа, а также предложили ему самому уйти в отставку.

"Говорить правду всегда нелегко, мистер президент, но наша роль в качестве членов совета требует этого Игнорируя вашу сеющую ненависть риторику, мы становимся соучастниками ваших слов и действий", — говорится в письме, авторы которого просят Трампа принять их отставку.

"Ваши ценности – не американские ценности. Мы должны делать лучше, мы должны быть лучше. Если вы не понимаете этого, мы просим вас покинуть свой пост", — заявляют авторы письма. Под ним поставили подписи шестнадцать из семнадцати членов совета, в том числе актер Кэл Пенн, художник Чак Клоуз, архитектор Том Мейн.

Президентский комитет по искусству и гуманности (President's Committee on the Arts and the Humanities) был создан в 1982 году для того, чтобы помогать президенту определять политику в области культуры. В комитет входят члены кабинета администрации, а также представители художественных и научных кругов, которых выбирает каждая новая администрация. До настоящего времени президентский комитет, почетным председателем которого является первая леди США Меланья Трамп, заполняли ставленники демократической администрации экс-президента Барака Обамы.

В письме, первые буквы четырех абзацев которого составляют слово RESIST (противостоять, не поддаваться — лозунг движения против Трампа), авторы указывают на непринятие позиции президента по поводу недавних столкновений ультраправых и левых активистов в Шарлоттсвилле, атаки на СМИ, выход из Парижского соглашения по климату, сокращение финансирования культурных и образовательных программ, ограничение на въезд граждан ряда преимущественно мусульманских стран, решение президента о запрете людям, поменявшим пол, служить в американской армии, а также недавние угрозы в адрес КНДР.