Парламенты девяти стран осудили "подрыв конституционного строя" в Венесуэле

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Парламенты Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Перу и Чили осудили "подрыв конституционного строя" в Венесуэле на фоне объявления учредительного собрания о присвоении законодательных полномочий.

"(Парламенты указанных стран постановили — ред.) осудить подрыв демократии и конституционного строя в Венесуэле, связанный, в том числе, с узурпацией сегодня учредительным собранием функций Национальной ассамблеи Венесуэлы", — говорится в заявлении девяти государств, опубликованном в официальном Twitter венесуэльского парламента.

Ранее сообщалось, что учредительное собрание Венесуэлы объявило, что примет на себя законодательные полномочия подконтрольного оппозиции конгресса страны.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.