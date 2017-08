Государство в государстве: жизнь в бразильских фавелах

Майкл Джексон не случайно выбрал фавелы Рио-де-Жанейро для съемок клипа "They don't care about us" ("Им плевать на нас") — 11 миллионов обитателей бразильских трущоб живут по своим законам в состоянии холодной войны с правительством и полицией.

Бразильские фавелы куда больше заслуживают определения "каменные джунгли", чем мегаполисы с небоскребами. Архитектура и застройка беднейших районов Рио настолько многоликая и запутанная, что человеку, попавшему сюда впервые, практически невозможно найти дорогу обратно. Местные жители часто покупают не целые дома, а этажи. Более того, владелец верхнего этажа может продать любому желающему свою крышу, чтобы тот построил на ней жилище для себя. Новый этаж может быть даже шире, чем предыдущие, из-за чего само здание начинает напоминать перевернутую пирамиду.

© AP Photo / Nicolas Tanner Пригород Рио-де-Жанейро, Бразилия. 26 июня 2013 год © AP Photo / Nicolas Tanner Пригород Рио-де-Жанейро, Бразилия. 26 июня 2013 год

Во многих самовольно застроенных районах нет канализации и электричества, здесь почти не работают коммунальные службы, поэтому мусор очень часто скапливается прямо на тротуарах. Поскольку фавелы обычно простираются по склонам гор, там постоянно есть угроза схода селей, который могут смыть целые кварталы.

© AP Photo / Rodrigo Abd Дома в фавеле Сан-Паулу, Бразилия. 11 июня 2014 год © AP Photo / Rodrigo Abd Дома в фавеле Сан-Паулу, Бразилия. 11 июня 2014 год

В каждой фавеле есть свое руководство, главу которого называют президентом. Но реальная власть здесь принадлежит многочисленным наркобаронам — они разрешают большинство споров, конфликтов и наказывают виновных. Известны случаи, когда мафиози передавали преступников полиции — обычно такое происходит с насильниками, для которых тюрьма, по мнению "авторитетов", будет еще более суровым наказанием, чем смерть. Правда, для этого стражам порядка приходится доплачивать — просто чтобы они согласились заехать в фавелы. Арест одного насильника может стоить около десяти тысяч риалов — почти двести тысяч рублей.

© AP Photo / Felipe Dana Солдат во время операции по захвату трущоб Mare в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 5 апреля 2014 года © AP Photo / Felipe Dana Солдат во время операции по захвату трущоб Mare в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 5 апреля 2014 года

До последнего времени фавелы считались местом, в которое туристам путь заказан. Иностранца легко могли ограбить или убить. Перед чемпионатом мира по футболу и олимпиадой власти начали активно бороться с криминалом, устраивая полицейские рейды. Им частично удалось добиться своей цели — некоторые фавелы действительно стали более безопасными, но сами эти рейды заканчивались полноценными уличными боями с десятками и сотнями убитых. Стены многих домов в этих районах до сих пор изрешечены отверстиями от пуль.

© AP Photo / Leo Correa Инструктор брейк-данса отдыхают после игры в баскетбол в трущобах Города Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 6 июня 2017 год © AP Photo / Leo Correa Инструктор брейк-данса отдыхают после игры в баскетбол в трущобах Города Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 6 июня 2017 год

Уже за первые четыре года программы "пацифизации" или "умиротворения" фавел, принятой в 2008 году, преступность удалось снизить на 40%. Однако в дальнейшем это снижение замедлилось. В 2016 году даже наблюдался рост преступности на 7,5%.

© AP Photo / Leo Correa Женщина показывает пули, которые попали в ее дом в трущобах Город Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 8 июня 2017 год © AP Photo / Leo Correa Женщина показывает пули, которые попали в ее дом в трущобах Город Бога в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 8 июня 2017 год

В продолжение программы "пацифизации" фавел, власти стали выставлять в районах, которые удалось зачистить от бандитов, круглосуточные полицейские патрули. Параллельно с этим, в фавелах проводят коммуникации, а в некоторых районах, где удалось добиться снижения преступности, есть даже бесплатный Wi-Fi.

© AP Photo / Silvia Izquierdo Мужчина показывает полотенце со следами крови женщины, которую убили во время полицейской операции на фавеле Рио-де-Жанейро, Бразилия. 30 июня 2017 года © AP Photo / Silvia Izquierdo Мужчина показывает полотенце со следами крови женщины, которую убили во время полицейской операции на фавеле Рио-де-Жанейро, Бразилия. 30 июня 2017 года

Однако многие местные жители выступают против подобной политики — полицейские действуют крайне жестко даже в отношении обычных граждан. Обитатели трущоб обвиняют их в произволе и пытках. Нередко жители фавел или туристы становятся случайными жертвами в перестрелках полиции и наркомафии. Только за период мая по июнь прошлого года полицией было убито 127 человек.

© AP Photo / Leo Correa Мальчик играет в футбол в трущобах Vidigal Рио-де-Жанейро, Бразилия. 17 июня 2014 год © AP Photo / Leo Correa Мальчик играет в футбол в трущобах Vidigal Рио-де-Жанейро, Бразилия. 17 июня 2014 год

Но власти продолжают выбранный курс. В точках, где торговля наркотиками шла особенно активно, появляются новые школы танцев или футбольные площадки, ведь для молодых жителей фавел спорт и искусство — одни из немногих способов выбраться из нищеты и криминала.