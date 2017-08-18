США расследуют нарушения прав интеллектуальной собственности в Китае

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США начали формальное расследование против правительства КНР по нарушениям прав интеллектуальной собственности, сообщил в пресс-релизе офис торгового представителя США в ранге министра Роберта Лайтхайзера.

"Расследование должно будет определить, являются ли действия, политика или практика китайского правительства в отношении трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций несправедливыми, дискриминационными или обременительными, ограничивая торговлю США", — говорится в сообщении.

Формальное распоряжение о начале расследования отдал президент США Дональд Трамп в меморандуме 14 августа. Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.