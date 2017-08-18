Елизавета II выразила соболезнования королю Испании в связи с терактами

ЛОНДОН, 18 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Королева Великобритании Елизавета II направила письмо с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI в связи с терактами в стране, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Королева отметила в письме, что глубоко опечалена тем, что "ни в чем не повинные люди подвергаются риску в их повседневной жизни". "Мы с принцем Филипом направляем наши искренние соболезнования вашему Величеству и народу Испании после ужасающих терактов в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли и были ранены многие люди", — говорится в послании.

"Наши мысли и молитвы с теми, кто потерял близких людей, и теми, кто находится в больнице", — написала Елизавета II.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Среди раненых — граждане более 30 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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