СМИ: Бельгия после терактов в Испании не будет повышать уровень угрозы

БРЮССЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Бельгии после терактов в Испании решили не повышать уровень террористической угрозы на территории королевства, сообщила телерадиокомпания RTBF по итогам экстренного совещания по анализу угроз при МВД Бельгии.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил о гибели бельгийки при теракте в Барселоне. Еще двое граждан получили ранения, состояние одного из них критическое.

"Уровень угрозы решено оставить неизменным", — сообщила RTBF.

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. К настоящему моменту полиция задержала нескольких подозреваемых.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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