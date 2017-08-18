В Южной Корее семеро солдат получили ранения во время артиллерийских учений

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Семеро южнокорейских солдат получили ранения в результате взрыва, который произошел во время артиллерийских учений в Южной Корее, и причина пока неизвестна, передало агентство Рёнхап.

"Во время учений по неизвестной причине из-за взрыва несколько человек получили ранения", — приводит агентство слова военного источника.

Пострадавшие госпитализированы.

Учения проходили в уезде Чхорвон южнокорейской провинции Канвондо, уточняет агентство. Это на восточном побережье Корейского полуострова близ демилитаризованной зоны, отделяющей Южную Корею от КНДР.