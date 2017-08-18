МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция проводит спецоперацию в каталонском городе Камбрильс, сообщает служба гражданской обороны Каталонии.
Газета Periodico пишет, что на улицах города слышна стрельба.
В четверг днем крупный теракт произошел в каталонской столице Барселоне — микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре города.
Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.