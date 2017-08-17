Адвокат Муравицкого недоволен условиями содержания своего подзащитного

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Адвокат арестованного на Украине житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости о плохих условиях содержания его подзащитного в следственном изоляторе.

Ранее Гожый заявил РИА Новости, что в четверг провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и рассказал им о состоянии свободы слова на Украине, а также о деле Муравицкого.

"Камера у него 40 квадратных метров, в ней проживают 13 человек. Душ — раз в неделю, 1 час прогулки в день в бетонном кубе. Питание у него обычное и медобслуживание у него тюремные, оставляют желать лучшего. В камере клопы, низкий санитарный уровень. С адвокатом или родными он связаться не может", — сказал Гожый в четверг.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.