Макрон поддержал борьбу с расизмом и ксенофобией в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на столкновения ультраправых и левых активистов в американском городе Шарлоттсвилль и выразил поддержку тем, "кто борется с расизмом и ксенофобией".

"Рядом с теми, кто борется с расизмом и ксенофобией. Наш общий бой, как вчера, так и сегодня. #Шарлоттсвилль", — написал президент в своем Twitter.

Aux côtés de ceux qui combattent le racisme et la xénophobie. Notre combat commun, hier comme aujourd'hui. #Charlottesville — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 августа 2017 г.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла девушка, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилля перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее, он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.