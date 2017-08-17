Макрон поддержал борьбу с расизмом и ксенофобией в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на столкновения ультраправых и левых активистов в американском городе Шарлоттсвилль и выразил поддержку тем, "кто борется с расизмом и ксенофобией".
"Рядом с теми, кто борется с расизмом и ксенофобией. Наш общий бой, как вчера, так и сегодня. #Шарлоттсвилль", — написал президент в своем Twitter.
Aux côtés de ceux qui combattent le racisme et la xénophobie. Notre combat commun, hier comme aujourd'hui. #Charlottesville— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 августа 2017 г.
Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее, он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.