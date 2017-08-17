Guardian: граждане Евросоюза смогут посещать Британию после Brexit без визы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гражданам стран ЕС не нужна будет виза, чтобы посещать Великобританию после Brexit, пишет газета Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
Источники Guardian также опровергли утверждения о том, что Лондон введет квоты на выдачу разрешений гражданам ЕС на работу в определенных секторах занятости.
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.