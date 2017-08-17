На улице в Киеве расстреляли мужчину

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, на месте работает полиция, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"В Киеве на улице Зоологической неизвестные расстреляли мужчину. По словам очевидца, неизвестные в медицинских масках напали на мужчину и выстрелили как минимум два раза. По предварительным данным, нападавшие забрали сумку и скрылись", — говорится в сообщении.

По данным сайта, раненого отвезли в больницу. На месте происшествия был найден нож. В полиции сообщили, что мужчина был ранен резиновыми пулями.