В США трех человек арестовали в связи с разрушением памятника конфедератам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полиция штата Северная Каролина арестовала еще трех человек в связи с акцией левых радикалов по разрушению памятника солдатам конфедератов в городе Дурэм, сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в понедельник в городе Дурэм. Толпа левых радикалов решила свалить памятник солдатам конфедератов, которых до сих пор почитают сторонники ультраправых.

Ранее сообщалось об одной арестованной афроамериканке, которая помогла свалить памятник. Девушку обвиняют в повреждении памятника, а также призывах к беспорядкам. В заявлении шерифа Дурэма Майка Андрюса (Mike Andrews) говорится, что трем арестованным предъявлены аналогичные обвинения. Сообщается, что ожидаются новые аресты.

События в Дурэме стал продолжением целой серии инцидентов, начало которым было положено в субботу в городе Шарлоттсвилль в Виргинии. Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли").

В результате столкновений между правыми и левыми радикалами в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу левых радикалов.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам.