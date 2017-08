США серьезно относятся к данным о поставках двигателей с Украины в КНДР

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей с Украины в КНДР, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если такой случай был", — заявила Науэрт на брифинге. ("We are certainly aware of those reports that have come out. That's an issue that we would take very seriously if that were to be the case").

Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить двигатели для баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Издание ссылалось на засекреченные оценки американских спецслужб и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана

В Киеве и на заводе "Южмаш" заявляют, что не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев в свою очередь допустил, что какая-то страна могла скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

Как рассказал изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ "Южное", Северная Корея давно проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он отметил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия документацию и не исключил, что она все-таки могла попасть в руки Пхеньяна.