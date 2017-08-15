Пенс не поддержал заявление Трампа о военном вмешательстве в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс дистанцировался во вторник от заявлений главы государства Дональда Трампа, который пригрозил Венесуэле военным вмешательством в ее дела.

В ходе пресс-конференции в Буэнос-Айресе с президентом Аргентины Маурисио Макри Пенс обещал, что США будут оказывать экономическое и политическое давление на Каракас, но не сказал ничего о "военном варианте" Трампа.

"Президент Трамп намерен использовать в полной мере экономическую и дипломатическую мощь Америки, пока мы не увидим уменьшение страданий людей и восстановление демократии в Венесуэле", — заявил Пенс, чьи слова передали журналисты пула Белого дома. "США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла рушится", — добавил он.

В свою очередь президент Аргентины прямо высказался против военного вмешательства. "Мы должны совершенствовать дипломатические и экономические навыки, чтобы добиться скорейшего восстановления демократии. Путь вперед лежит не через использование силы", — заявил Макри.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе "военный вариант". Это вызвало возмущение и громкие протесты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который потребовал телефонного разговора с Трампом, но получил отказ. Белый дом заявил, что Трамп "будет рад" поговорить с Мадуро, когда в Венесуэле восстановят демократию. Под восстановлением демократии США понимают отмену выборов в Национальное учредительное собрание, которые провел Мадуро на фоне конфликта с парламентом страны.