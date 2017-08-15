В Стокгольме скончался один из пострадавших во время стрельбы

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Один из двух людей, раненных во время стрельбы в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, скончался, сообщила полиция.

"Один из раненых скончался, родственники оповещены. Ранение другого не опасно для жизни", — говорится в сообщении для прессы.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 15.02 (16.02 мск).

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25-30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. По данным газеты Aftonbladet, пули попали в голову и грудь. Другой пострадавший находился, приблизительно, в 200 метрах от первого получившего ранения. Неизвестный ранил его в ногу.

И скончавшийся и раненный в ногу известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает Dagens Nyheter.

Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, его пока не задержали.