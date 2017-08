Трамп пообещал найти замену покинувшим президентский совет бизнесменам

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил в пижонстве руководителей крупнейших американских компаний, покинувших президентский промышленный совет и пообещал им легкую замену, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"У меня много (желающих) занять место вышедших из Промышленного совета. Пижоны и не должны задерживаться. Рабочие места!", — написал Трамп.

За последние два дня президентский совет покинули глава фармацевтической компании Merck & Co. Кеннет Фрезиер, глава фирмы по производству спортивной одежды и аксессуаров Under Armour Inc. Кевин Планк и Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич. Все трое связали свой уход с недавними событиями в Шарлоттсвилле и изначальной реакцией президента на них.

Ранее в начале июня совет покинули глава The Walt Disney Company Роберт Игер и глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск, оба объяснили свое решением несогласием с намерением Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.